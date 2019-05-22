أخبار مصر | "شمال الدقهلية" تنظم حفل إفطار لمحامي بلقاس.. الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شمال الدقهلية" تنظم حفل إفطار لمحامي بلقاس.. الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بشمال الدقهلية، عن اعتزامها تنظيم حفل إفطار لمحامي بلقاس وأسرهم، تحت شعار "تواصل أجيال"، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.

وقال علاء النفيلي، عضو مجلس النقابة الفرعية، إن الإفطار يقام بقاعة "المسايا" بالدقهلية، وذلك يوم الجمعة المقبل، الموفق 19 من رمضان، في إطار دعم أواصر التواصل، والتعارف، وخلق الألفة بين المحامين في الشهر المبارك.