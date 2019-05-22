أخبار مصر | السبت.. محاميي شمال الجيزة تنظم حفل سحور لأعضائها‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. محاميي شمال الجيزة تنظم حفل سحور لأعضائها‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بشمال الجيزة، عن اعتزامها تنظيم حفل سحور للمحامين وأسرهم، بمقر نادي المحامين بالعجوزة، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية، برئاسة محمد البهنساوي.

وقال سيد مكي، عضو مجلس النقابة الفرعية، إن الحفل سيعقد يوم السبت، الموافق 25 مايو الحالي، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بالنادي النهري للمحامين في العجوزة، وإن ذلك يأتي في إطار دعم الترابط الأسري بين المحامين