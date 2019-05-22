انت الان تتابع دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
فانوس رمضان
استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يكثر الصائمون من الدعاء والتقرب للمولى عز وجل، خاصة لما فى تلك الأيام من نفحات ربانية وإلهية عظيمة، حيث بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر، غير أنه ومع حلول يوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، يستحب قراءة هذا الدعاء: اللّهُمَّ اهدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ، وَاقضِ لي فيهِ الحوائِجَ وَالآمالِ يا مَنْ لا يَحتاجُ إلى التَّفسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِما بِما في صُدُورِ العالمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآله الطّاهرينَ.
وفقا لما أقرته الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشرع الحنيف، فهناك دعاء عند الإفطار وكان عليه الصلاة والسلام يَدعو عند فطره: (ذهب الظمأُ وابتلَّت العروقُ وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ). وأما دعاء الصائم إذا أفطر عند الغير فهو: (أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ). دعاء صلاة
وفقا لما أقرته الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشرع الحنيف، فهناك دعاء عند الإفطار وكان عليه الصلاة والسلام يَدعو عند فطره: (ذهب الظمأُ وابتلَّت العروقُ وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ).
وأما دعاء الصائم إذا أفطر عند الغير فهو: (أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ).
دعاء صلاة قيام الليل: (اللهم لك الحمدُ، أنت نورُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت ربُّ السماواتِ والأرضِ ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حقٌّ، والنبِيُّون حقٌّ، والساعةُ حقٌّ، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ، أنت إلهي، لا إلهَ إلا أنت).
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