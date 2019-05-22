شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو» تستكمل توزيع مشاريع تسمين العجول في كوم امبو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تسليم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للنساء المستفيدات في كوم امبو، بمحافظة أسوان، ضمن مشروع «تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر» من خلال استهداف النساء والشباب في مصر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التضامن الإجتماعي، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

وتعتمد هذه المشاريع على مبدأ القروض الدوارة، لتسمين العجول، مع توفير الأعلاف المطلوبة، والرعاية البيطرية، والدعم الفني للمستفيدات من المشروع.

وقام وفد من منظمة الفاو، مكتب مصر، برئاسة محمد يعقوب، مساعد ممثل المنظمة في مصر، بزيارة محافظة أسوان، حيث التقى مع اللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد للمحافظة، وتم إطلاعه على جهود الفاو، ضمن مشروع تحسين التغذية والأمن الغذائي ومكوناته المتعددة.

Advertisements

وخلال حفل أقيم بهذه المناسبة، تم تسليم 60 سيدة مستفيدة في قريتي الرغامة البلد والعدوة، بمركز كوم أمبو، 60 مشروع تسمين عجول مع الأعلاف، وتوفير الرعاية البيطرية بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، وبحضور الأحمدي محمد الوكيل، وكيل وزارة التضامن بأسوان، ومسؤولي مجلس مدينة كوم امبو، ورضا عبدالحسيب، نائب مدير جمعية الأورمان، ومندوبي الجمعية.

وقال محمد يعقوب،: «تسهم القروض الدوارة في توفير فرصة طيبة للسيدات المستفيدات من أجل تحسين الدخل والمستوى التغذوي لأسرتها، حيث راعت الفاو التسهيل على المستفيدات من هذه المشاريع، وتوفير الدعم لهذه المشاريع التغذوية، الصغيرة حتى تدر دخلاً وتسهم في تحسين التغذية، حيث تقوم المستفيدات من المشروع بسداد 40% فقط من قيمة القروض، وبدون فوائد ليتم استخدامها في تمويل مشروعات أخرى».

ومن جانبه قال اللواء خالد جمعة :«يعد هذا المشروع نموذجاً مشرفاً يحتذى به في التكافل الإجتماعى، والمشاركة المجتمعية الجادة للمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الخيرية لمساندة العمل الحكومى في توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأسر محدودة الدخل والأكثر إحتياجًا في كافة أنحاء المحافظة».

يشار إلى أن مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر، من خلال استهداف النساء والشباب، يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي، والتغذية للفئات الضعيفة، من خلال تحسين مهارات النساء والشباب، في إنتاج الطعام وتربية الحيوانات الصغيرة، وغير ذلك من مشاريع غذائية، إضافة إلى زيادة مستوى المعرفة بالتغذية من خلال التعليم وخطط التواصل من أجل تغيير السلوك، حيث يتمحور المشروع حول ثلاث استراتجيات رئيسية هي تحسين السلوك التغذوي، والصحي من خلال التعليم والتواصل، وإنتاج الغذاء في المنازل، وأنشطة توليد الدخل، وبناء القدرات لتحسين الأمن الغذائي والتغذية لدى الأسر.

مشاريع تسمين العجول في كوم امبو بأسوان

مشاريع تسمين العجول في كوم امبو بأسوان