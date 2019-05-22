شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الحميات يحذر من السفر لمسافات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير مستشفى الحميات، المواطنين من السفر الطويل خلال فترات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الجلوس في الأماكن سيئة التهوية؛ فضلا عن فتح نوافذ السيارات قليلا وإخلاء السيارات من الاسطوانات الصغيرة والولاعات والكبريت وزجاجات العطور وبطاريات الأجهزة الصغيرة وترك الهاتف المحمول على تابلوه السيارة، بالإضافة إلى عدم ملء خزان الوقود بالكامل.

ودعا إلى الإنتباه من الجلوس في الحشائش القريبة من المزارع المهجورة أو القريبة من الترع والمصارف خاصة في الصعيد خوفًا من العقارب والثعابين التي تلجأ إلى الظل والأماكن الرطبة وتقتحم المنازل.

ولفت إلى أن أعراض ضربة الشمس تتمثل في الصداع والزغللة وسرعة ضربات القلب وقلة العرق والإغماء وجفاف البشرة، داعيًا إلى التوجه إلى أقرب مستشفى.