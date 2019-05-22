شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة عمرة لأكبر دارسة بمعهد إعداد الدعاة بالوادي الجديد: حصلت على تقدير امتياز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منح السيدة نعيمة علي محمد 84 سنة رحلة عمرة، وذلك لتميزها في الدراسة بمعهد إعداد الدعاة وحصولها على تقدير امتياز.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته المحافظة، الأربعاء، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجلس التنفيذي.

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وأعرب الزملوط عن تقديره لهذا النموذج من الإصرار على التعلم والمعرفة والتميز في تحصيل العلم رغم تقدم العمر، مؤكدا ضرورة احتذاء الشباب بهذا النموذج.

وكان الشيخ السيد عبدالمجيد، وكيل وزارة الأوقاف في الوادي الجديد، أعلن اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في معهد إعداد الدعاة بالوادي الجديد، والتابع للمركز الثقافي ووزارة الأوقاف.

وقال عبدالمجيد إن نسبة النجاح بلغت 98%، لافتًا إلى أنها نسبة مرتفعة في ظل أن المعهد في عامه الثاني ويضم دفعتين من أبناء المحافظة للرجال والسيدات ممن اجتازوا اختبارات القبول بالمعهد لتخريج الأئمة والدعاة المعتمدين من وزارة الأوقاف.