شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تعلن جاهزية المستشفيات لمواجهة موجة الحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الأربعاء، عن تأهب المستشفيات والوحدات الصحية بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة، وعملها في أقصى درجات الاستعداد، لمواجهة موجة الحر الحالية، والموجات المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجاري.

واكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، والتنبيه على جميع المستشفيات باستقبال أي حالة تعانى من إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها فورا.

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وأضاف «مرعي» أنه يوجد غرف مكيفة في قسم استقبال جميع المستشفيات، وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأشار إلى التنبيه على مديري الإدارات الصحية، بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالاستعداد لاستقبال أي حالة طوال فترة النهار، وتكليف إدارتي ثقافة الصحة والإعلام والتربية السكانية، بالتفاعل مع المواطنين وإلقاء ندوات تثقيفية ونصحهم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، والابتعاد عن أقمشة الألياف الصناعية، وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل، والتواجد بأماكن متوفر بها تكييف أو مراوح.

وتضمنت التنبيهات، مراجعة مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة الطبيب المعالج، أو العيادات الخارجية في المستشفيات والوحدات الصحية.