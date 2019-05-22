شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي مع سفير العراق بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة، سفير العراق في القاهرة، أحمد نايف الدليمي، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

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وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي في مصر، في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية.

وثمن السفير الدليمي دور وزارة الإنتاج الحربي بوضعها كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية فضلاً عن البشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها بغية المشاركة في حملة إعادة إعمار العراق، وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية)، وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات، معرباً في ذات الوقت عن شكره للمشاركة الفعّالة والمتميزة لوزارة الإنتاج الحربي بالجناح الخاص بها في معرض الدفاع الدولي بالعراق، مؤكداً أن مصر بإمكانياتها ستكون عاملا رئيسيا ومهما في المساهمة في إعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني.

وأشار إلى أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية بالإضافة لما تتمتع به من سمعة طيبة فضلاً عن السرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية في مصر، الأمر الذي سيساهم في نجاح التعاون المشترك، منوهاً أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.