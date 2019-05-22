شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا شديد الحرارة والقاهرة 45 درجة (التفاصيل وموعد انكسار الموجة الحارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بينما تشهد البلاد، غدًا ذروة الموجة الحارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 45 درجة مئوية، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة يبدأ من بعد غد الجمعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا لطيف ليلا في حين يبدأ الانخفاض غربًا.

Advertisements

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «30- 22»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «35 – 30» والوجه البحري والقاهرة «42 – 30» وجنوب سيناء والغردقة «43– 31» وشمال الصعيد «44 – 30» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «45 – 32».

أما يوم السبت المقبل فهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شمالاً، لتنخفض الحرارة من 5 – 6 درجات عن يوم الجمعة، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «26- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «28 – 21» والوجه البحري والقاهرة «36 – 23» وجنوب سيناء والغردقة «38 – 30» وشمال الصعيد «40 – 27» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «44 – 32».