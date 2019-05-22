شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوافق على إجراءات التعامل مع الشركات المخالفة «المُصدرة» للشحنات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات المقترحة، المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه في حالة ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية، وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعي المصري، فإنه يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعي المصري مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وأنه في حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة، يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعي معها لمدة ثلاثة أعوام.

يذكر أن تعميم تلك الإجراءات سيكون لها دور مهم في الحد من حدوث أي مخالفات، كما أنها تسهم في حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تتمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الأسواق التصديرية.

واستعرض الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، تقريرًا حول نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرًا للمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجال الزراعي، حيث أوضح وزير الزراعة أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي بين البلدين، بما يسهم في زيادة حجم وفرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية، والتأكيد على أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعي الرسمية في كل من مصر والسعودية.