شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: «أنا لوحدي مقدرش أعمل حاجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، على ضرورة وجود رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية في اللقاء الجماهيري لمواطني القليوبية الذي يعقد بصفة دورية بالديوان العام، لبحث مشاكل المواطنين، قائلا: «أنا لوحدي مقدرش أعمل حاجة»، ولابد من وجود المسؤولين نفسهم لحل المشاكل على الطبيعة، خصوصًا أننا نواجه مشاكل متشعبة تحتاج أكثر من جهة لحلها ووجود مسؤولي هذه الجهات في مكان واحد يوفر على المواطن الجهد والتعب.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة المحافظ، وحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء نبيل عدلي، مدير مرور القليوبية.

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وأضاف المحافظ أنه ليس من المقبول إعتراض البعض على وجود المسؤولين في الديوان العام لحل المشاكل، مشيرًا إلى أنه كلف مسؤولي المحافظة بعقد مثل هذه اللقاءات الجماهيرية كلا فيما يخصه لحل المشاكل في المهد بدلا من تفاقمها وتراكمها بديوان المحافظة مما يصعب من حلها بعد ذلك.

وأعرب المحافظ عن استياءه من وجود ما أسمه خلل بين مدى تنفيذ نسبة الموازنة السنوية للمديريات المختلفة بالمحافظة وما عرضه وكلاء الوزارات، مطالبًا هيئة التخطيط بإعادة هيكلة البيان المرسل للمحافظة.

وشدد المحافظ على وكلاء الوزارات ورؤساء المدن بضرورة الانتهاء من البيان السنوي بحجم تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للمشروعات المختلفة خاصة وأنه يتبقي أيام علي انتهاء الميزانية السنوية.