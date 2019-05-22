شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: صرف 100% من سلع مايو التموينية لمستحقي الدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التموين، عن انتهاء الوزارة من صرف نحو 100 ٪ من سلع شهر مايو التموينية المدعمة للمواطنين بقيمه 3.5 مليار جنيه، وذلك من خلال شركتي الجملة «العامة والمصرية»، حيث يتم الصرف لبقالي التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجاري، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات بقيمة 50 جنية للفرد المستحق للدعم التمويني.

وأوضح التقرير، أنه سيتم بدء صرف مقررات تموين شهر يونيو المقبل للبقالين ومنافذ جمعيتي، 27 مايو الجاري، لصرفها على المواطنين بدءًا من الشهر المقبل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تلقت، أربعة عروض لتوريد أرز هندي وصيني وفيتنامي في المناقصة رقم 4 للأرز المستورد التي أعلنت عنها هيئة السلع التموينية في السادس من مايو الحالي أنها تسعى لشراء أرز أبيض بنسبة كسر تتراوح بين 10 و12 % ووصول الشحنات في الفترة بين 25 يوليو و20 أغسطس.

وأضاف المصدر لــ «المصري اليوم»، أن الشركات المتقدمة ستقوم بعرض 4 عينات التي يتم فحصها من خلال معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء اختبار طهي، وذلك لتوفير احتياجات وزارة التموين من الأرز بعد توقف مضارب القطاع الخاص عن توريد الأرز المحلي.

وأوضح، أن سوق الأرز يشهد حاليا حالة من الهدوء بعد قيام معظم التجار والموردين شراء احتياجاتهم استعدادا لشهر رمضان.

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وتوقع المصدر، تراجع واردات الأرز خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الموسم المحلي الذي تبدأ بشائره في شهر أغسطس المقبل، مقدرا احتياجات السوق المحلي من الأرز بـ 300 ألف طن شهريًا، حيث سجلت أسعار الأرز الشعير استقرارا في أسعارها للأسبوع الثاني على التوالي عند 6100 جنيه للطن رفيع الحبة و6800 جنيه للطن عريض الحبة متأثرة بهدوء الطلب ووفرة المعروض.

وقال المصدر إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا.

وأوضح المصدر أن جميع السلع التموينية متوفرة، وتشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.

وقال المصدر: «وجه الدكتور على المصيلحي بتوفير السلع المدعمة للمواطنين وصرفها للبقالين والمنافذ التموينية لتوزيعها على المستفيدين، خاصة السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن، بجانب العديد من السلع الأخرى».

وأوضح أن لجنة المشتريات المركزية المباشرة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، ساهمت في توفير الاحتياجات للمستفيدين من الدعم، حيث تم تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية، وتوفير كميات ضخمة بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنحو 10%.

وأشاد المصدر بحرص الوزارة على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين سواء من خلال 1200 مجمع استهلاكي، و30 ألف بدال تمويني، و3000 فرع لمشروع جمعيتي، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة في الحصول على المنتجات، وفقا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.