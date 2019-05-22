شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها في تأمين قرارات الإزالة على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء على الأراضي أملاك الدولة، سواء الواقعة على نهر النيل، أو في أي منطقة آخري.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تكثيف جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية في تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.