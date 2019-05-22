شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تواجه الموجة الحارة بزيادة عدد المراوح و«كمادات» المياه الباردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، الأربعاء، بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية، وذلك لاتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة، غداً، داخل اللجان الامتحانية.

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تفقد راشد جميع كليات الجامعة وقرر زيادة عدد المراوح داخل اللجان الامتحانية والاستعانة بكمادات المياه الباردة.

جامعه قناه السويس إجراءات إحترازيه لمواجهة ارتفاع درجه الحراره‎

وقرر رئيس الجامعة، رفع حالة الاستعداد القصوى داخل اللجان الطبية والمراقبات الطبية، بجانب إعداد المستشفى التخصصى لاستقبال الحالات في حالة استدعت الظروف لذلك.

كما قرر إلغاء الإجازات لمواجهة تلك الأوضاع الطارئة. ووفرت إدارة الجامعة ٦ أتوبيسات مكيفه لتوصيل الطلاب من البوابات الخارجية إلى أماكن اللجان ذهاباً واياباً.