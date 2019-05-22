شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السويس تفرج عن 315 سيارة ملاكى ونقل بقيمة 57 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة الأستاذ على شكيو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر أبريل 2019، عن 301 سيارة ركوب ملاكي، موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة، إفراجاً نهائياً للإستخدام الشخصى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 57 مليون 721 ألف و673 جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات، 24 مليون و290 ألف و499 جنيها.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 14مليون و628 ألاف و116جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 38 مليون و918 ألف و615 جنيها.

Advertisements

وخلال شهر أبريل 2019، أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 14 سيارة نقل، للإستخدام التجارى، بقيمة 4 مليون 976 ألف و690 جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات، مليون و493 ألف و7 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 923 ألف 772جنيها، والرسوم الأخرى المحصلة 40 ألف و356 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و457 ألف و135 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، قد أفرجت نهائيا خلال شهر ابريل 2019، عن 315 سيارة ركوب ملاكى ونقل، بقيمة إجمالية بلغت 62 مليون و698 آلاف و363 جنيها، وإجمالى الضرائب والرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى، 41 مليون و375 ألف و750 جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أبريل 2019، حوالى 33 سيارة، كما تم إعادة تصدير 96 سيارة، سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.