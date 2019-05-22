شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تنفيذ قرار الطلاء الموحد للعقارات (تفاصيل الاجتماع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، على متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار الطلاء الموحد للعقارات بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالألوان والتصاميم المحددة دون الإخلال بها وعدم الاكتفاء بطلاء العقارات بالطبقة الجيرية فقط، وتكون الأولوية للعقارات المطلة على الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو والوحدات المحيطة بالمناطق الأثرية.

وقال «راشد» إن إلتزام ملاك العقارات بالقرار شرط أساسى للتصالح على مخالفات البناء، موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدفع أصحاب العقارات لطلاء الواجهات بشكل تصاعدى بداية برفض التصالح على مخالفات البناء مروراً بقطع المرافق وصولاً لإزالة العقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة.

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ووجه المحافظ بتخصيص مسؤول يقوم بالإشراف المباشر للمتابعة الدورية للأعمال في هذا الشأن، منوهاً على أنه سيتابع الأعمال يومياً بشكل ميدانى وسيتم تقييم كل مسؤول وفقاً لمحصلة الأعمال بنطاق مسئوليته.

وأشار «راشد»، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، إلى أنه قد تم اعتماد ثلاثة نماذج لطلاء الواجهات وهى واجهة تتضمن شرفات وواجهة بدون شرفات وواجهة صامتة، على أن يتم تركيب لوحة تحمل «نموذج لشعار المحافظة» على واجهة المبانى التي يتم الانتهاء من أعمال الطلاء بها.

وحرص المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضره اللواءان محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة، وعلاء بدران السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية بالقرار، على التنبيه بضرورة القضاء على ظاهرة إشغالات الطرق ورفع كافة مظاهر الإهمال التي تعيق حركة المرور وتؤثر على المظهر الحضارى لمرافق المحافظة ومتابعة الشوارع التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ومنع الباعة والمتعدين من استغلالها مرة أخرى والاهتمام بالمظهر الجمالى للشوارع والميادين وأسفل الكبارى ورفع كفاءة منظومة النظافة واستثمار الجزر الوسطى بالشوارع وإعادة تأهيل الحدائق للحفاظ عليها كمتنفس للمواطنين بالتنسيق مع المكاتب الفنية وأساتذة جامعة القاهرة للإشراف على أعمال التصميم للوصول لأفضل النتائج.

الجيزة تضع خطة الانتهاء من طلاء العقارات بنهاية العام

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