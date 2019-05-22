شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 50 مليون جنيه لتمويل وإنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال الأقل من أربع سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي ويهدف الى التعاون توفير تمويل لإنشاء حضانات جديدة وتطوير الحضانات القائمة ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة وإتاحة فرص عمل جديدة للحد من البطالة من خلال اتاحة مبلغ 50 مليون جنيه لتمويل وانشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال الأقل من اربع سنوات من خلال تقديم قروض حسنة بدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة تخصم مقدماً مرة واحدة بحيث تطبق هذه الحضانات مناهج تربوية حديثة وفقاً لمعايير موحدة

وكانت غادة والي وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية تحسين اوضاع المرأة والطفل وعدد من الجمعيات الأهلية قد وقعوا بروتوكولات تعاون لتطوير عدد 50 حضانة بمحافظة الجيزة ، مطلع الشهر الجاري ، لرفع كفاءتها والتي تأتي ضمن استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة بمصر والتي بدأتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة من أجل تكامل التدخلات الداعمة للطفل تعليمياً وتربوياً وحركياً وذهنياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.

حيث تم اختيار عدد 40 جمعية أهلية لتطوير عدد 49 حضانة تابعة لها بإجمالي 200 فصل حيث يشمل التطوير البنية التحتية والتجهيزات ودعم وبناء قدرات مقدمي الخدمة وبناء قدرات الإدارة التنفيذية وتنفيذ برامج التربية الوالدية والتهذيب الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية وجودة تقديمها داخل الحضانة.

والوزارة تعمل على تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي يعد من أهم مشروعات الوزارة خلال العام الحالي للعمل على إنشاء حضانات تعمل من خلال مناهج ومعايير للجودة وكذلك توفير فرص عمل للعاملين في هذه الحضانات بجانب مساعدة السيدات في النزول إلى العمل وترك أولادهم في حضانات تعمل وفقا للمعايير اللائقة.

بالإضافة إلى أنه سيتم العمل أيضا على بناء قاعدة بيانات تتضمن كل الحضانات بعد الانتهاء من عمليات التقييم والتصنيف حتى تكون لدى الأسر المعرفة الكاملة بالحضانات المرخصة والملتزمة بتطبيق هذه المعايير لتختار ما يناسبها

وفي إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة للحضانات انتهت التضامن من تقييم 73960 حضانة فى 12 محافظة من بين عدد 14224دار حضانة يستهدفها البرنامج من محافظات الجيزة وأسوان والقاهرة والغربية والإسكندرية والبحر الأحمر.

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ويعد برنامج تنمية الطفولة المبكرة أحد أهم البرامج التي تلقى الاهتمام من الوزارة وهناك عمل دؤوب في تنفيذ البرنامج وفق اعلى مستويات ومعايير البرامج التي تستهدف الطفولة المبكرة في العالم سواء من حيث جودة المناهج التي تعد والتي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم والوصول بالأطفال لمستويات متميزة من الأداء واكتساب المهارات المختلفة وكذلك من حيث جودة البيئة الخاصة بعملية التعلم ومدى ملاءمتها لطبيعة الاطفال في هذه المرحلة العمرية.

وهناك تسهيلات كبيرة للتوسع في هذا البرنامج أبرزها اتاحة تمويل من وزارة المالية يصل الى 250 مليون جنية لتمويل تطوير الحضانات القائمة وانشاء حضانات جديدة.

وقد تم بالفعل الانتهاء من تقييم 50% تقريباً من دور الحضانة وجار تقييم باقي الحضانات في المحافظات الستة المستهدفة حيث يتم بناء على هذا التقييم البدء في تطوير 341 حضانة قائمة تابعة لجمعيات أهلية عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 47 مليون جنيه يتم صرفها خلال ثلاث سنوات كبداية للتوسع في تطبيق برنامج التطوير على باقي الحضانات.

كما انه تم بالفعل تدريب عدد كبير من الباحثين وبناء قدرات العاملين بالوزارة وعمل فريق من المتدربين المتخصصين في التقييم طبقا للمعايير وتم تجهيز الفرق بالمحافظات المستهدفة.

ويتم الآن وضع منهج موحد لدور الحضانات تم تصميمه ووضع مسودته الأولى بأيدي استشاريين في مناهج الطفولة المبكرة ويهتم المنهج بنواتج التعليم والتي تشمل كل ما يجب أن يعرفه الطفل حتى سن أربع سنوات مرورا بالتغذية السليمة والصحة العامة للطفل وأهم المشكلات السلوكية والنفسية وكيفية التعامل معها.

جدير بالذكر أن البرنامج يهدف الى اتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في محافظات القاهرة - الجيزة - الغربية - البحر الأحمر- أسوان - الإسكندرية كمرحلة أولى بما يسمح للطفل المصري بالنمو العقلي والوجداني والاجتماعي والحركي واللغوي وللمرأة المصرية بالخروج لسوق العمل.

كما يتم بالتوازي تطوير اللائحة النموذجية لدور الحضانات بما يتماشى مع المعايير القومية لجودة الحضانات والمنهج الموحد والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية يوليو المقبل.