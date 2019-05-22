شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تعلن إطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن إطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية في أقاليم مصر، وذلك خلال افتتاحها والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، فعاليات الملتقي الثاني لشباب المخرجين الذي حمل شعار «المسرح للجمهور»، وأقيم على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

وقالت «عبدالدايم» إن ملتقى المخرجة المصرية يقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اعتبارا من أغسطس المقبل، بهدف تمكين المرأة من المخرجات المبدعات، وكلفت الوزيرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتنفيذ وإقامة ورش وملتقيات في الكتابة والنصوص المسرحية للشباب اعتبارا من الموسم الجديد.

وسلمت الوزيرة، ٦٩ من جوائز المهرجانات الختامية لموسم «المسرح للجمهور» للفائزين من ١٤ محافظة هي (الإسكندية، الدقهلية، الإسماعلية، المنيا، الشرقية، الغربية، بني سويف، قنا، المنوفية، الجيزة، دمياط، بورسعيد، الفيوم، وكفر الشيخ)، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض.

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وقالت إن موسم «المسرح للجمهور» جاء كأحد أنشطة خطة وزارة الثقافة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر مشاعل التنوير في مختلف المحافظات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للموهوبين من الشباب للتعبير عن أنفسهم وإظهار قدراتهم في فن المسرح من خلال منافسة تسعى إلى استخراج الطاقات الفنية للنابغين وتوجيهها بصورة إيجابية.

وأشارت إلى أن إقامة ملتقي المخرجة المصرية يسهم بشكل كبير في إعادة بناء وتطوير التكوين المعرفي والثقافي لبعض المجتمعات ذات الطبيعة البيئية والجغرافية المغايرة بجانب التأكيد على دور المرأة كمكون رئيسي في العمل الابداعي، مؤكدة دور وأهمية أبوالفنون في بناء الإنسان وترسيخ المبادئ والقيم النبيلة باعتباره أحد عناصر تهذيب السلوك والارتقاء بالوجدان إلى جانب أنه وسيلة للتعبير عن الأحلام والتطلعات واسلوب متفرد لعرض قضايا المجتمع وطرح الحلول لها في لقاء مباشر يجمع الفنان بالجمهور دون وسيط.

وحرصت وزيرة الثقافة على تكريم عدد من علامات المسرح المصرى هم: الكاتب الكبير يسرى الجندى، مهندس الديكور التشكيلى الكبير الفنان حسين العزبي والدكتور محمود نسيم.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عواض بقرار وزير الثقافة الخاص بتنظيم ملتقى المخرجة المصرية، وأشار إلى ما أفرزه الموسم المسرحي هذا العام من نابغين شباب ووصفهم بالوقود الإبداعي لمستقبل المسرح، موضحا أن الفرق المشاركة 46 فرقة مسرحية بالمهرجانات الثلاث تم تصفيتهم من إجمالي ٣١٢ عرض مسرحي تم إنتاجها على مدار العام، حيث انعقدت فعاليات الدورة 44 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح المركز الثقافي بطنطا بمشاركة 16 عرضا مسرحيا.

حصل على المركز الأول العرض المسرحي «البؤساء» والثاني مناصفة بين «عيد المهرجين» و«طقوس الإشارات والتحولات» أما المركز الثالث مناصفة أيضا بين «الإنسان الطيب» و«سلطان الحرافيش»، كما أقيمت الدورة 28 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثامنة والعشرين بمشاركة 21 عرضا مسرحيا بقصر ثقافة بنها وفاز بجائزة أفضل عرض صدى الصمت وابو كليبس، واستقبل مسرح قصر ثقافة قنا عروض المهرجان الأول للتجارب النوعية بمشاركة 9 عروض فاز بأفضل عرض مسرحي كعب عالي وابتسامة ايزيس وذلك بإشراف من الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة ومخرج الاحتفال والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، المخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح وأعضاء لجان التحكيم حيث تكونت في الدورة 28 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح من الدكتور محمود نسيم رئيسا وعضوية كل من الدكتور مصطفى سليم، الدكتور محمد الشافعي، مصمم الديكور محمد هاشم، الناقد محمد مسعد، وضمت لجنة تحكيم مهرجان الفرق النوعية بقنا كل من الدكتور محمد سمير الخطيب، الدكتور زياد يوسف، الناقد رامي عبدالرازق، الفنان حازم الكفراوي، الكاتب سامح عثمان، أما لجنة تحكيم المهرجان الختامي لفرق الاقاليم بالمركز الثقافي بطنطا ضمت المخرج الكبير فهمي الخولي، الدكتور مصطفى سلطان، الناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، الناقد والكاتب يسري حسان والفنان كريم عرفة.

وزيرة الثقافة تعلن إطلاق الملتقي الأول للمخرجة المصرية