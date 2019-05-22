شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 2.9 مليون طن منذ بداية العام حتى منتصف مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتي 15 مايو الحالي بلغت مليونين و965 ألف طن من المنتجات الزراعية، بزيادة 65 ألف طن عن نفس المدة من العام الماضي، من 13 صنفا من المحاصيل الزراعية ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة.

وأضاف التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح خلال 165 يوما بلغت مليونا و350 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير 566 ألف طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 179 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، بينما قفزت صادرات مصر من الثوم إلى المركز الرابع بإجمالي كمية بلغت 13 الفا و756 طن بدلا من المركز العشر العام الماضي، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و193 طنا.

واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السادس بإجمالي 7832 طنا، تلتها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5157 طنا، تلتها في المركز الثامن صادرات الرمان بإجمالي كمية بلغت، 3156 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفلفل المركز التاسع بإجمالي 1832 طنا، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلى 982 طنا، تلاها في المركز الحادي عشر، الباذنجان بكمية بلغت 575 طنا، تلاها في المركز الثاني عشر صادرات مصر من المانجو بكمية بلغت 78 طنا.