شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: مستمرون بكل حسم في التصدى لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية حيث شاركهم تناول الإفطار.

بدأ اللقاء بكلمة لقائد المنطقة الغربية العسكرية وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها المستمرة وما تقدمه من دعم دائم لتمكين رجال المنطقة الغربية العسكرية من أداء مهامهم بكفاءة عالية، مشيرًا للنجاحات التي حققها حماة بوابة مصر الغربية في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ الدائم على أمن الوطن ومقدساته.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

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وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة مستمرون بكل حسم في التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومى، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات.

وأشاد القائد العام برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم التدريبية ومواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقة، وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية.

كما قام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية تقديراً لأدائهم لواجباتهم بتفان وإخلاص.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.