شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعتمد 57 مليون جنيه لتمويل متطلبات ترفيق المجمع الصناعيّ بمنطقة مرغم بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتماد نحو 57 مليون جنيه؛ لتمويل متطلبات ترفيق المجمع الصناعيّ بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية والمجمع الصناعيّ بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر. Advertisements وكان مجلس الوزراء قد إستعرض في اجتماعه، اليوم الأربعاء ، دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية.

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