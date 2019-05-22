شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات المركز القومى للبحوث الاجتماعية لتطوير الخدمات بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الحكومة العمل على توفير الخدمات للمواطنين فى مختلف المناطق، وأجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بحث حول "احتياجات الأسر المنقولة إلى حى الأسمرات"، وأظهرت النتائج بعض التوصيات من أجل استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للأسر المقمية فى حى الأسمرات.

”الخليج 365” ينشر أهم توصيات البحث الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية من أجل استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للأسر المقمية فى حى الأسمرات فى نقاط محددة.

1- إجراء حصر شامل للأسر التى تم نقلها بالفعل إلى حى الأسمرات باستخدام استمارة حصر لأفراد الأسرة المعيشية تضمنت بياناتهم الأساسية وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية

2- بلغ عدد الأسر التى تم حصرها 8507 أسر مقيمة بالحى من أجل التعرف على احتياجات قاطنى هذه المنطقة والوقوف على أهم المشكلات التى تصادفهم فى حياتهم اليومية ومقترحاتهم لحلها.

3- تم عرض بعض المقترحات الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للسكان، منها التوسع فى المحال التجارية، والخدمات الطبية، وتحسين شبكة المحمول.

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4- تشغيل الحضانات التى يتم تجهيزها بالمنطقة والاهتمام برفع القمامة بشكل دورى للحفاظ على البيئة خالية من التلوث.

5- الاهتمام بصيانة العقارات بشكل مستمر للحفاظ على سلامة المبنى، بجانب برامج لتوعية السكان فى مجالات عدة يأتى فى مقدمتها برامج تنظيم الأسرة نظرًا لارتفاع نسبة الشباب فى المجتمع للحد من الزيادة السكانية.

6-برامج توعية لنشر ثقافة العمل الحر والتشجيع على إقامة مشروعات صغيرة، مع برامج تدريبية لتنمية المهارات فى مختلف المجالات مما يتيح فرصة الحصول على عمل.

7-التدريب على بعض الحرف اليدوية كأعمال الخياطة، والمهن الحرفية كالنجارة، والحدادة، والسباكة، والخراطة، وصيانة السيارات إلى جانب الدورات التدريبية فى مجال الكمبيوتر.