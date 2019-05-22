شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض العروض الفنية والمالية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس الوزراء نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط و المعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.

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وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والاشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء في التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة.