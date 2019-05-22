150 سائحا من كولومبيا يغادرون مطار القاهرة باتجاه الأقصر وأسوان (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، فوج يضم 150 سائحا من دولة كولومبيا، متوجها إلى الأقصر وأسوان لزيارة المعالم السياحية والأثرية فى المدينتين، عقب جولة موسعة بالقاهرة والجيزة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الفوج السياحى وصل عن طريق أتوبيسات سياحية قادمة من أحد فنادق القاهرة، وغادر المطار على متن الطائرة المتجهة إلى أسوان، فى زيارة تستغرق 3 أيام لاستكمال البرنامج السياحى الخاص بهم، ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية فى مدينتى الأقصر وأسوان.

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