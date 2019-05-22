شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة "الإنجيلية" يهنئ مفتى الجمهورية بقرب عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وفدا من الكنيسة لتهنئة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بعيد الفطر المبارك بمقر دار الإفتاء، ثم اتجه الوفد بعدها لمشيخة الأزهر لتقديم التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
يأتى ذلك كعادة سنوية حيث يحرص رئيس الطائفة الإنجيلية على تهنئة القيادات الإسلامية بعيد الفطر المبارك فى مقراتها لتعضيد المحبة والعيش المشترك.
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