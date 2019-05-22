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وكيل صحة الجيزة تتابع إجراءات تشغيل وحدة القسطرة بمستشفى الحوامدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هناء سرور اليوم مستشفى الحوامديه العام، لمتابعة العمل به والإطمئنان على إجراءات تشغيل وحدة القسطرة، وذلك برفقة الدكتور أحمد فتحى مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور محمد ابراهيم مدير الطوارئ بالمديرية.

 

وناقشت الدكتورة هناء سرور مع مجلس أمناء المستشفى إقتراح إنشاء قسم للحميات داخل المستشفى والوقوف على الاجراءات اللازمة لتشغيل وحدة القسطرة الجديدة .

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وتفقدت سرور قسم رعاية الاطفال الجديد الذى تم انشاءه بمستشفى الحوامدية، كما تفقدت مستشفي ابو النمرس وتفقدت الأرض المقترح اقامة مبنى لأمراض الكلى بها وتفقدت أيضا المكان المقترح لعمل حضانات للأطفال ووحدة رعاية للأطفال.

 

 

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