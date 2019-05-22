الحكومة توافق على التعاقد مع 63 مشروعاً بالشريط الساحلى" طابا- نويبع" بنظام حق الانتفاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بتغيير مسمى كليتى الحاسبات والمعلومات بجامعتى حلوان وبنى سويف، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، وإنشاء قسم للذكاء الإصطناعى بالكليتين.
و وافق مجلس الوزراء على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع حالات التعديات على أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق المخيمات بالشريط الساحلى (طابا –نوبيع)، وذلك بالسماح للهيئة بالتعاقد مع عدد 63 مشروعاً بالشريط الساحلى بنظام حق الانتفاع، طبقاً للمادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وكذا أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء، حيث إن إزالة تلك المشروعات باتت تمثل صعوبة لما لها من نمط سياحى جديد، فضلاً عن الضرورة الاجتماعية والاقتصادية.
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