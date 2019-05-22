شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: 76 مليار جنيه تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد إنتاج الكهرباء بنسبة 60% على الوقود التقليدى من أجل توليد الطاقه الكهربائية، بما يجعل أسعار الكهرباء ترتبط دائما بأسعار الوقود والمواد البترولية.

وكشف تقرير حكومى أن تكلفة الوقود المستخدم فى توليد الطاقة خلال العام المالى الجديد 2019/2020 تبلغ 76 مليار ، ووزارة البترول مازالت تحاسب قطاع الكهرباء على تكلفة المليون وحدة حرارية بأقل من تكلفته بحوالى 5 دولارات، حيث أن محطات الكهرباء تتحمل 3 دولار فقط من إجمالى 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

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وأشار التقرير إلى أن أسعار الكهرباء لن تشهد انخفاضا فى تكلفتها إلا مع انخفاض كبير فى سعر الدولار.