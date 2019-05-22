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محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمدن برفع مظاهر الإهمال من الشوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة القضاء على ظاهرة إشغالات الطرق ورفع مظاهر الإهمال التى تعيق حركة المرور وتؤثر على المظهر الحضارى لمرافق المحافظة ومتابعة الشوارع التى تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ومنع الباعة والمتعدين من استغلالها مرة أخرى.

 

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وشدد محافظ الجيزة على الاهتمام بالمظهر الجمالى للشوارع والميادين وأسفل الكبارى ورفع كفاءة منظومة النظافة واستثمار الجزر الوسطى بالشوارع وإعادة تأهيل الحدائق للحفاظ عليها كمتنفس للمواطنين بالتنسيق مع المكاتب الفنية وأساتذة جامعة القاهرة للإشراف على أعمال التصميم للوصول لأفضل النتائج.

 

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات خاصة المسائية للقضاء على إشغالات المقاهى والمحال التى تتضاعف فى ليل رمضان، وكذلك متابعة طلاء العقارات والعمل على إنجاز الملف والانتهاء منه قبل نهاية العام الجارى.

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