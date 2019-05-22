شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: انكسار موجة الحر السبت وانخفاض حرارة الجو بمعدل 6 درجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الارتفاع فى درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ويكون على كافة الأنحاء بالبلاد.
وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن غدا الخميس تستمر ذروة الموجة الحارة ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لأقصى ارتفاع لها وتسجل 45 درجة.
وكشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة السبت المقبل بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات.
وناشد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من كبار السن والأطفال ومرضى الضغط البقاء فى المنازل وعدم الخروج تزامنا مع ذروة الموجة الحارة، مناشدا المواطنين بالإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار مباشرة ، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتعرض للشمس على فترات طويلة على مدار اليوم، وارتداء غطاء الرأس، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأرصاد: انكسار موجة الحر السبت وانخفاض حرارة الجو بمعدل 6 درجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.