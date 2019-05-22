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مجلس الوزراء يقر اتخاذ إجراءات ضد الشركات المُصدرة لشحنات زراعية مخالفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، تقريرا حول نتائج بحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك فى المجال الزراعى بين مصر والمملكة العربية .

 

وشهد الاجتماع الإشارة إلى الاتفاق مع الجانب السعودى على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى بين البلدين الشقيقين، بما يسهم فى زيادة حجم وفرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، إلى جانب تأكيد أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعى الرسمية فى مصر والسعودية.

 

وفى هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة للتعامل مع الشركات المُصدّرة للشحنات الزراعية المخالفة، وأُشير إلى أنه حال ثبوت تلاعب الشركة المُصدّرة للشحنة الزراعية، وتعمّد مخالفة إجراءات الحجر الزراعى المصرى، سيتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى مع الشركة 6 أشهر، وحال تكرار المخالفة من الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى معها لمدة ثلاثة أعوام.

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يُذكر أن تعميم تلك الإجراءات سيكون لها دور مهم فى الحدّ من حدوث أية مخالفات، كما أنها تسهم فى حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، إذ تتمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الأسواق التصديرية المتاحة لها.

 

 

 

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