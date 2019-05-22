شكرا لقرائتكم خبر عن عسكرى ليبى لـ"الخليج 365": نرجح تواجد أبو بكر البغدادى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجح مدير المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، العميد خالد المحجوب، تواجد زعيم تنظيم داعش الإرهابى، أبو بكر البغدادى، فى الأراضى الليبية، عقب هزيمة التنظيم فى سوريا والعراق.

وقال "المحجوب" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من ليبيا، اليوم الأربعاء، إنه بعد هزيمة التنظيم المتطرف فى الأراضى العراقية، وتضييق الخناق عليه فى سوريا، يُرجح انتقاله إلى ليبيا كونها ملاذًا آمنًا له، فضلا عن سيطرة جماعة الإخوان والميليشيات الإرهابية فى ليبيا. متابعا: "نرجح تواجد أبو بكر البغدادى فى ليبيا، خاصة بعد بيانه الأخير لأنصاره، وهزيمة تنظيمه فى العراق وتضييق الخناق عليه فى سوريا".

كانت قوات التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى قد خصصت مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لأى شخص يُدلى بمعلومات تُمكّن القوات من القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى.

ويُرجح مراقبون تواجد زعيم "داعش" فى أقصى الجنوب الليبى، وتحديدًا منطقة الهروج التى تُعدّ إحدى أبرز المناطق التى تهيمن عليها الجماعات المتطرفة، إضافة إلى انها من المناطق الرخوة أمنيًّا فى البلاد، بسبب موقعها فى المناطق الصحراوية الوعرة جنوبى البلاد.