الأوقاف تعلن تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا وصندوق دعم التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتوجه للقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وأوضحت الوزارة، أن تخصيص تلك المبالغ في إطار الدور الاجتماعي لها، وجهودها في خدمة المجتمع، واتساقًا مع ما تقتضيه شروط الواقفين في مجال البر العام وخدمة المجتمع.