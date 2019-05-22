إجراءات حكومية جديدة بشأن مخالفات الشركات المُصدرة للمحاصيل الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول نتائج زيارة الوزير مؤخرًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجال الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة، الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في زيادة حجم وفرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية، هذا إلى جانب تأكيد أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعي الرسمية في كل من مصر والسعودية.

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، وجرت الإشارة إلى أنه حال ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعي المصري فإنه يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعي المصري مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعي معها لمدة ثلاثة أعوام.

يذكر أن تعميم تلك الإجراءات سيكون لها دور مهم فى الحد من حدوث أي مخالفات، كما أنها تساهم في حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وتتمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الأسواق التصديرية.