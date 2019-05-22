"محلية النواب" تطالب بإعادة هيكلة هيئة نقل الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لإعادة هيكلة هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة؛ لمناقشة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠، وموزانة محافظة البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة صالح الشيخ.

وتابع رئيس اللجنة: "هيئة نقل الركاب بالإسكندرية من الهيئات الخدمية، ونسعي أن تدر دخلا كبيرا"، مشيرا إلي أن المحافظة مكبلة بأعباء كبيرة وهناك قرار من رئيس الجمهورية بعدم تعيين عمالة جديدة، موضحا أن الاجتماع هدفه إعادة الهيكلة.

وأضاف السجيني، أن توصيات المجالس النيابية في جميع الدول ملزمة وواجبة التنفيذ، مثبت دستورا ولائحة، وأن عدم الاهتمام بالتوصيات يولد الإعاقة، مشيرا إلي وجود مناشدات من داخل البرلمان تشير إلي عجز السلطة التنفيذية من خلال عجز الموارد البشرية.

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، ان هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بدأت منذ ١٨٦٠، وهى هيئة عريقة ومرت بمراحل كثيرة علي مر الزمن، والهدف المنشود إبراز المميزات والجوانب الإيجابية، بالإضافة لإبراز الجوانب الإيجابية لتيسير عملية إعادة هيكلة الهيئة، وذلك من خلال خطط استراتيجية.

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