القوى العاملة: تعيين قرابة 4 آلاف باحث عن العمل ​بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2392 معينا، منهم 55 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك من 6350 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 43 فرصة عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 12 معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2683 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2606 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، بجانب 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و70 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وذلك خلال إبريل 2019.

وفي نفس السياق، تابع فتحي دسوقي وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، قائلا: إنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 115 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 22 مؤهلات عليا، و58 متوسطة، و9 فوق المتوسطة، و26 بدون مؤهل.

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ونوه دسوقي إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 15 ألفا و224 عاملا.

وأوضح أنه تم التفتيش على 770 منشأة في مجال تفتيش العمل ، وحررت محاضر مخالفات لـ 247 منشأة، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003، وتم إجراء التفتيش على 390 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التي حرر لها محاضر 171 محضرا.

وفي مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل، تم التفتيش على 38 منشأة وجاءت 13 مستوفاه، وتم إنذار 25 منشأة مخالفة لقانون العمل والطفل في هذا المجال، كما تم عقد 8 ندوات لتوعية العاملات في مجال تنظيم الأسرة.

وبلغت الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 172 شكوى، تم تسوية 16 منها وديا، وإحالة 41 للقضاء، و30 شكوى لمكاتب التفتيش، وحفظ 28 شكوى، وما زالت 57 شكوى تحت البحث والدراسة.