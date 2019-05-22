أول تحرك حكومي لحل أزمة 300 صيدلي مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلفت وزارة القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالتحرك الفوري لحل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركة أدوية سعودية بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية.

وحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناءً على شكوى الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب صيادلة مصر.

وأوضحت الوزارة، أنها تواصلت مع الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي للوقوف على تحركات حل مشكلة الصيادلة المصريين، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلها.

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وأضافت الوزارة، أنه بالتواصل مع الدكتور "محمد.ع.ال" من الصيادلة المصريين أصحاب الشكوى بفرع الدمام أفاد بأن الصيادلة أصحاب الشكوى يصل عددهم إلى 300 صيدلي ولم يتسلموا رواتبهم لمدة أربعة أشهر متتالية، فضلا عن عدم صرف الحافز والإضافي لمدة 9 أشهر متتالية، مع انتهاء صلاحية الإقامات الخاصة بهم، وعدم تجديدها من طرف الشركة، وبالتالي انتهاء التأمين الصحي الخاص بهم، بالإضافة إلى امتناع الشركة عن صرف مستحقات نهاية الخدمة لمن يرغبون في المغادرة.

كما تواصل الملحق العمالي مع الدكتور "وليد.ط.ر.ع" بفرع الرياض الذي عرض تدخل مكتب التمثيل العمالي لحل المشكلة مع الشركة.

وفي نفس السياق تواصل الملحق العمالي مع "محمد.ال" مدير الموارد البشرية بشركة الأدوية، و"مصطفى .م" مدير عام الشركة مطالباً تحديد موعد على وجه السرعة مع إدارة الشركة لبحث الحلول الممكنة لحل المشكلة وحصول الصيادلة على حقوقهم القانونية.