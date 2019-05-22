الأوقاف: دورات تثقيفية في فقه الحج لرفع المستوى العلمي للأئمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف عقد دورات تثقيفية في فقه الحج لرفع المستوى العلمي للأئمة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الدورة تعقد لمدة يوم واحد (خمس ساعات) على محاضرتين في فقه الحج، بحيث يتم تقسيم أئمة كل محافظة إلى مجموعات بما لا يزيد عن مائتين في المجموعة الواحدة، ويتم خلالها تدريس كتاب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف.

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وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة الكتب إلكترونياً على موقع الوزارة مع توفره بجميع معارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومنها معرض ساحة مسجد الحسين المقام حاليا ومكتبة مسجد النور ومكتبة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وسائر مكتبات بيع كتب المجلس.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للأئمة والواعظات المرافقين والمرافقات لبعثة الحج والمكلفيون بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج فتكون دورتهم مركزية لمدة يومين بأكاديمية الأوقاف، ويكون ذلك كله خلال الأسبوع الثاني من شهر شوال، وتنظم كل مديرية دوراتها بمعرفتها على حسب عدد أئمتها والأماكن المتاحة للتدريب والأساتذة المحاضرين المتخصصين بالتنسيق مع رئيس قطاع المديريات الشيخ صبري يس ووكيل الوزارة لشئون الدعوة الدكتور سيد عبد الباري في اختيار المحاضرين.

أما الدورة المركزية بأكاديمية الأوقاف فستكون السبت والأحد الأولين من شهر شوال ويتولى الإعداد لها والإشراف عليها مدير عام التدريب أشرف فهمي، وسيقام معرض للكتاب مفتوح لهم ولغيرهم لمدة يوم واحد بالأكاديمية أثناء انعقاد الدورة .