​ البيئة: حملة تفتيش مكبرة على مصانع وورش بأبوزعبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
شنت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالوزارة والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المصانع والورش الكائنة بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومركز شرطة الخانكة.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الحملة تأتي للوقوف على مدى التزام تلك المصانع والورش بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة.
وتمكنت فرق التفتيش خلال اليوم الأول للحملة من ضبط عدة مخالفات بيئية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة من خلال اللجان المشاركة بالحملة.
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