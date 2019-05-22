بسبب ‏‫50 يورو.. القبض على طالبين بتهمة قتل عاطل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة عاطل مذبوحًا، وتبين بأن طالبين وراء ارتكاب الواقعة لاستيلائهما على 50 يورو من أحدهما بأسيوط .
كان مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص 21 سنة، مقيم دائرة المركز، بطريق فرعي وسط الزراعات بذات الناحية، وبه جرح ذبحي وجروح طعنية متفرقة.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (طالبين، مقيمان بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، واعترفا بقيام المجني عليه بالنصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ (50 يورو) أرسلها إليه والده الذي يعمل بإحدى الدول الأجنبية، ومحاولة ابتزازه للحصول على مبالغ مالية أخرى، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله.
وفي سبيل تنفيذ مخططهما استدرجاه لمكان العثور، وتعديا عليه "بسكين" فأوديا بحياته، وأرشدا عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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