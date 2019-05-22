وقت الإفطار.. الداخلية تنجح في إحباط تهريب 171 ألف قرص مخدر-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة تشكيل عصابي لتهريب أكثر من 171 ألف قرص مخدر، حاولوا استغلال وقت الإفطار للقيام بعملية تهريب أقراص مخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة في تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمال الغربي للبلاد، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتي القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" في محاولة لتبديد جهود المكافحة.

وأمكن رصد التشكيل، وتبين أنه يضم أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية (إثنين منهم محكوم عليهما غيابياً في قضايا مخدرات"، كما تم الوقوف على أبعاد ومظاهر نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، حال استقلال ثلاثة منهم إحدى السيارات، واستقلال الرابع لسيارة أخرى لمراقبة الطريق للسيارة الأولى، وذلك بنهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وضبط بحوزتهم المضبوطات: 171,400 مائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة قرص مخدر لعقار "الترامادول"، ومبلغ مالي (110,800) مائة وعشرة ألف وثمانمائة جنيه، وعدد (5) هاتف محمول، يشار إلى التكلفة المالية للمضبوطات تقدر بحوالي (10,000,000) عشرة ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .