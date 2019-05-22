الجنايات تقضي بإحالة أوراق 6 متهمين للمفتي بقضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وتحديد 19 يونيو للنطق بالحكم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين السبعين اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة، إنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها؛ وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

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