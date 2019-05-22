مصرع طفل أسفل عجلات جرار في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات جرار محمل بالرمال بمنطقة السيدة زينب.
كشفت تحريات وتحقيقات رجال المباحث أنه أثناء مرور الجرار، تصادف لهو الطفل "عمر. م"، (4 سنوات) مع بعض الأطفال أمام منزله، فوقع أسفل عجلات الجرار ما أدى إلى مصرعه في الحال.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوجود طفل متوفى بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء لهو الطفل، ما أدى إلى مصرعه، ولاذ السائق المتسبب في الحادث بالفرار.
وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط السائق، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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