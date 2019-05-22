فرضا الإتاوات على قائدي السيارات.. ضبط عاطلين عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين، لفرضهما الإتاوات على قائدي السيارات بموقف مدينة نصر أول.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بقيادة سامح نصر، رئيس المباحث، أكدتها التحريات بقيام عاطل، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين "تعدى وسلاح ناري، بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدي السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهداف المتهم بمأمورية في مكان تواجده، بقيادة الرائد إسلام حابيي، أحمد الوكيل، ومحمد مجبلي، معاوني المباحث

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وحال استشعاره بوصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري، وأمكن السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه.

وضبط بحوزة المتهمين سلاح ناري (بندقية آلية عيار 7,62×39)، و2 خزينة لذات السلاح، و9 طلقات من ذات العيار، سلاح ناري (فرد خرطوش "عيار 16 مم"، وطلقتين من ذات العيار، و55 قرص مخدر، وسيارتين (إحداهما دفع رباعي) ملك والدة المتهمان.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد استخدامها في أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدي السيارات النقل المترددين على المحاجر، باستخدام السيارتين المُشار إليهما، وحيازة الأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.