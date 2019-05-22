مصرع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقى اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، محكوم على أحدهما بالإعدام، عقب نجاح أجهزة البحث في تحديد مكان اختبائهما، في الدقهلية.

كان مركز شرطة شربين بالدقهلية، تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين شخصين أحدهما (محكوم عليه بالإعدام في قضية "قتل" وبالسجن 30 سنة في ثلاث قضايا "شروع في قتل، سرقة"، لاعتقاد الأخير بقيام الأول بالإرشاد عنه لدى الأجهزة الأمنية، وتعدى خلالها على الأول بمطواة فأصابه بعدة جروح قطعية، وحال مقاومة الأول له قام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي من بندقية آلية كانت بحوزته ، مما أودى بحياة إحدى المواطنات (سن 50 – ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) حال تواجدها بشرفة مسكنها ، إثر إصابتها بعيار ناري بالرأس .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمباحث الجنائية للوجه البحري وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الدقهلية ودمياط، توصلت تحرياته إلى اختباء (العنصر الإجرامي شديد الخطورة المذكور) بأحد المنازل بدائرة المركز، وبصحبته أحد العناصر الإجرامية 29 سنة - عاطل - سبق اتهامه في عدد 6 قضايا "شروع في قتل - سلاح ناري، ضرب، إكراه على توقيع"، والذى اتهمه أهلية المجني عليها بمؤازرة المتهم المذكور أثناء المشاجرة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمكان اختبائهما بالقرية المُشار إليها، بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام وضباط فريق البحث مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العنصران الإجراميان وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق النيران، حتى تمكنت من إصابتهما والسيطرة عليهما وضبط بحوزتهما (رشاش متعدد عيار 7,62 × 51 وعدد 4 طلقات من ذات العيار -عدد 2 بندقية آلية - عدد 25 طلقة من ذات العيار ) .

تم نقل المتهمان إلى المستشفى لإسعافهما تحت الحراسة المشددة، إلا أنهما فارقا الحياة عقب وصولهما متأثرين بإصابتهما.

تم إخطار النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية.