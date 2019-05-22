مصر | الأمن يداهم عدد من مراكز العلاج الطبيعي الغير المرخصة بالساحل وروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يداهم عدد من مراكز العلاج الطبيعي الغير المرخصة بالساحل وروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت مباحث الأموال العامة بالقاهرة عدة مراكز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة يديرها أشخاص بدون ترخيص بمنطقتى الساحل وروض الفرج، وتم تحرير محضر بجميع وقائع الضبط، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها ظهور العديد من المراكز الطبية "غير المرخصة"، وإدراتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا بزعم علاج المواطنين من أمراض (السمنة والنحافة – سوء التغذية العلاجية – صعوبات التعلم – تأخر النطق والكلام – التجميل وتنسيق القوام) بمنطقتى الساحل وروض الفرج بالقاهرة.

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وفى ذات السياق فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف، والتزوير أن وراء ذلك النشاط 4 أشخاص "صيدلى" يقوم بإدراة مركزين للعلاج الطبيعى، والسمنة والنحافة –وهم "طبيب بشرى حر بالمعاش" يقوم بإدارة مركز لعلاج السمنة والنحافة وصعوبات التعلم والنطق، بالإضافة الى "سيدة حاصلة على بكالوريوس تجارة" تقوم بإدارة مركز للتخسيس والعلاج الطبيعى وعلاج أمراض الشلل النصفى والرعاش، و"أخصائى علاج طبيعى" يقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس والنحافة، وتنمية المهارات، والتخاطب والصحة النفسية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، وإدارتى العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، تم مداهمة المراكز الوهمية المذكورة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة، "جهاز طرد مركزى طبى لفصل عينات الدم، وجهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته، وجهاز موجات فوق صوتيه للعلاج الطبيعى، وسرنجات طبية، وأنابيب حفظ عينات "دم، و200عبوة دوائية لعلاج السمنة مختلفة الأنواع جميعها مهربة جمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 250 ألف جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.