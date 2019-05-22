مصر | عاجل.. تأجيل طلب رد قاضي "التلاعب بالبورصة" لجلسة 19 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل طلب رد قاضي "التلاعب بالبورصة" لجلسة 19 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 107 مدني، المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس تأجيل طلب الرد المقام من محمد قدرى "المحامى" المدعى بالحق المدنى بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا، وذلك لجلسة 19 يونيو للاطلاع والإعلان، وقررت المحكمة قبول تدخل النيابة العامة.

وفي بداية الجلسة تدخلت النيابة العامة وانضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني في دعوي رد هيئة المحكمة لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية.

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وقدم محمد قدري المدعي بالحق المدني مستندات تثبت أن المحكمة المطلوب ردها كانت حكمت في الدعوي رقم 64 لسنة 2014 وموضوعها طلب رفع الحظر علي التصرف للأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحه لنظر الدعوي.

كما قررت الدائرة 107 مدني إعلان النيابة العامة بالرد لتقديم مذكرة بالإدخال واطلاعها علي المذكرة المطلوب رده.

يُذكر أن المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قد حدد جلسة 22 مايو أمام الدائرة 107 مدني لنظر طلب الرد.