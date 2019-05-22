مصر | بعد قليل.. النطق بالحكم على 70 متهما بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. النطق بالحكم على 70 متهما بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم على 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا .

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهما، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازته مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.