مصر | إخماد حريق بشقة سكنية بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخماد حريق بشقة سكنية بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، شقة سكنية في مصر القديمة، اندلعت فيها النيران، وأصابت أجزاء متفرقه منها، مما أصاب ساكنيها بحالة من الذعر، وقاموا على الفور بالفرار منها، وطلب الإستغاثه، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وتعود بداية الواقعة عندما تبلغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، ببلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مصر القديمة، وعلى الفور قام اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.