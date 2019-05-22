مصر | النشرة المرورية.. سيولة بأغلب الطرق وكثافات محدودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النشرة المرورية.. سيولة بأغلب الطرق وكثافات محدودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة للمرور، بحملات مرورية لإتباع سلامة القواعد الأمنية، ذلك على الطرق السريعة، والصحراوية، للحد من، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

تشهد الحالة المرورية صباح الأربعاء، كثافات مرورية متحركة بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة مرور السيارات.

وكانت بداية الكثافات المروية التى شهدتها القاهرة الكبرى اليوم أعلى كوبرى 15 مايو، فى حركة المرور للمتجه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس والعكس، وإمتدادآ لمحور 26 يوليلو مرورآ إلى وسط البلد.

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وظهرت سيولة فى الحركة فى الساعات الأولى من صباح اليوم أعلى كوبري 6 أكتوبر للقادم من مدينة نصر، وعين شمس وصلاح سالم والعباسية، وفي الاتجاه العكسي إلى الأوتوستراد، وظهرت سيولة في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة.

كما ظهرت كثافات مرورية إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة، وكثافات متوسطة، أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وظهرت بعض السيولة المرورية، أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

وفى ذات السياق فقد قامت الإدارة العامة بنشر الزى الشرطى الذي يحمل كاميرات مراقبة، تقوم بتسجيل الأحداث المحيطة لمدة 48 ساعه، بالإضافة الى تعزيزت الإدارة، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.